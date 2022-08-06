Приемников: Мы никого не завоевываем, мы защищаем свое
На одном из блокпостов Полтавщины члены добровольческого батальона "Легион" отрабатывают тренировочные упражнения с оружием.
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На них бойцы нашего формирования учатся осматривать автомобиль и быстро эвакуироваться из него во время неожиданной атаки,
– говорит командир добровольческого батальона "Легион" Олег Примачев.
Отметим, что Примачев – чемпион Всемирных игр по таиландскому боксу и командир добровольческого батальона. Он и организовал бесплатные занятия.
"Муж в такое нелегкое время для своей страны должен делать что-то полезное и должен быть готов ко всему, когда враг возможно сюда придет. Сейчас пройдем подготовку и в дальнейшем также выедем на передовую", – говорит доброволец батальона "Легион" "Лютый".
На занятиях изучают, в частности, как обращаться с оружием и оказывать медпомощь. Тренировки посещают 20 мужчин, где делятся своим опытом.
Чтобы принять участие в тренировках, нужно пройти медосмотр и собеседование с командиром батальона.
Мы находимся у себя дома. Мы никого не завоевываем, мы защищаем свое. Поэтому нам следует с достоинством принять этот вызов. И только через получение боевых навыков в данном случае мы сможем противостоять врагу,
– добавил украинский спортсмен.
После выступления на турнире он сразу вернулся в Полтавскую область.