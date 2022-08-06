Приемников: Мы никого не завоевываем, мы защищаем свое

На одном из блокпостов Полтавщины члены добровольческого батальона "Легион" отрабатывают тренировочные упражнения с оружием.

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На них бойцы нашего формирования учатся осматривать автомобиль и быстро эвакуироваться из него во время неожиданной атаки,

– говорит командир добровольческого батальона "Легион" Олег Примачев.

Отметим, что Примачев – чемпион Всемирных игр по таиландскому боксу и командир добровольческого батальона. Он и организовал бесплатные занятия.

"Муж в такое нелегкое время для своей страны должен делать что-то полезное и должен быть готов ко всему, когда враг возможно сюда придет. Сейчас пройдем подготовку и в дальнейшем также выедем на передовую", – говорит доброволец батальона "Легион" "Лютый".

На занятиях изучают, в частности, как обращаться с оружием и оказывать медпомощь. Тренировки посещают 20 мужчин, где делятся своим опытом.

Чтобы принять участие в тренировках, нужно пройти медосмотр и собеседование с командиром батальона.

Мы находимся у себя дома. Мы никого не завоевываем, мы защищаем свое. Поэтому нам следует с достоинством принять этот вызов. И только через получение боевых навыков в данном случае мы сможем противостоять врагу,

– добавил украинский спортсмен.

Любопытно. Приемников на Всемирных играх соперничал в категории 91 килограмм. В финале он победил американца Мэтью Бейкера по очкам.

После выступления на турнире он сразу вернулся в Полтавскую область.