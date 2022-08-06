Перший гол для українця є європейській першості

У 3-му турі чемпіонату Бельгії український гравець вийшов у старті проти Брюгге. На 69-й хвилині йому вдалося зрівняти рахунок.

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Цього літа Олександр вперше перейшов до іноземного клуба. На правах оренди до кінця нинішнього сезону українця підписав бельгійській Варегем.

Українець дебютував за нову команду у матчі проти Серена (2:0). Ще 90 хвилин Драмбаєв провів у матчі другого туру з Антверпеном (0:1).

Відео голу

Нагадаємо, що у команді гостей виступає український захисник Едуард Соболь. Він з'явився на полі на 75-й хвилині. Для Едуарда у трьох матчах нового сезону цей вихід на заміну став другим. Ще один матч – проти Ейпена (1:2) в другому турі – він розпочинав з перших хвилин.

Драмбаєв присвятив свій гол батьку, який перебуває на передовій. Про це він поділився у своєму інстаграмі.

Цей гол був не лише для мене. Він також присвячений моєму батькові та всім постраждалим від війни в Україні,

– написав футболіст.

Зазначимо, що батько Драмбаєва нині перебуває на передовій – він вже встиг зазнати поранення, а авто, в якому він пересувався з побратимами потрапило під обстріл і згоріло.

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