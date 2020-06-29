Футболіст "Шахтаря" Віктор Коваленко вже цього літа може покинути донецький клуб. Серйозний інтерес до гравця збірної України проявляє італійська "Рома".

Як повідомляє Metropolitan Magazine, головний тренер "Роми" Паулу Фонсека лобіює трансфер Коваленка. Екстренер "Шахтаря" Фонсека рекомендував керівництву клубу придбати Віктора.

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Деталі трансферу

"Шахтар" начебто готовий відпустити Коваленка за 15 мільйонів євро. Втім, "гірники" готові зменшити ціну, адже у Віктора наближається закінчення терміну контракту.

Італійські ЗМІ пишуть, що полегшити перехід може бажання 24-річного українця грати у Європі.

Для трансферу Коваленка також потрібно, щоб півзахисник "Роми" Хав'єр Пасторе покинув клуб.

Аргентинець веде переговори з "Інтер Маямі". У разі трансферу у римському клубі звільниться одне місце для гравця без паспорта країни, що входить до Європейського союзу.

Контракт Коваленка з "Шахтарем" чинний до літа 2021 гола. Портал Тransfermarkt оцінює його у 4,8 мільйона євро. Про інтерес "Роми" до Коваленка повідомлялося неодноразово.