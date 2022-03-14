У Челсі з'явився потенційний новий власник: арабські шейхи пропонують чималу суму

Saudi Media Group може стати новим власником Челсі. Про це повідомив журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

За Челсі пропонують 3,5 мільярди доларів. Зазначається, що очільник компанії Мохамед Алкерейджі вболіває за лондонський клуб.

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Saudi Media Group не має прямих зв’язків з владою Саудівської Аравії.

З пошуком партнерів та фінансів допомагає Мохаммед бін Халід Аль Сауд – очільник Saudi Telecom Company. Ця компанія є державною, а власники Ньюкасла все ще мають акції в ній, попри продаж деяких у грудні.

Якщо Челсі змінить генерального спонсора, це, найімовірніше, буде саудівська NEOM або нова національна авіакомпанія Саудівської Аравії.

Російського олігарха Романа Абрамовича буквально змушують без торгів і особистої вигоди передати Челсі, який він придбав близько 20 років тому, іншому власнику.

Все через санкції та його близький контакт з президентом Росії.