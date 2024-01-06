Челсі розпочало перемовини щодо Довбика, попри регламент ФІФА, – ЗМІ

Європейська преса продовжує підігрівати тему майбутнього Артема Довбика. Спершу ЗМІ повідомляли про інтерес Челсі до форварда Жирони, тепер вже лунають чутки про перемовини.

Каталонське видання повідомило про початок перемовин між Челсі та Жирони щодо трансферу Артема Довбика. Хоча раніше агент футболіста запевняв, що форвард не покине іспанський колектив у зимове міжсезоння через регламент ФІФА. У Жироні теж націлені зберегти лідерів команди.

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"Сині" намагаються підписати Довбика

Регламент ФІФА забороняє футболістам грати більше, ніж за 2 клуби протягом одного сезону. Адже Довбик лише 6 серпня став одноклубником Віктора Циганкова.

Паралельно з тим йде мова, що "сині" готові заплатити за українського нападника 40 мільйонів євро. Раніше йшла мова про 39 мільйонів. Жирона солідно заробить на своєму найкращому бомбардиру, адже придбала Артема у Дніпра-1 за 7 мільйонів євро.

На порталі Transfermarkt оцінюють вартість Артема в 28 мільйонів євро.

Слід виділити той факт, що у запрошенні Довбика в Челсі особисто зацікавлений головний тренер "аристократів", який став ініціатором початку цих перемовин між клубами.

Лондонський клуб після 20-ти турів посідають 10-те місце в АПЛ, набравши 28 балів. Щодо Жирони, то підопічні Мічела Санчеса борються за чемпіонство Ла Ліги. Клуб Довбика та Циганкова набрав 48 очок у 19-ти турах сезону-2023/2024. Тому в Артема є чудові шанси взяти трофей у своєму першому сезоні в іспанській першості.

Довбик пов'язаний контрактом із Жироною до 30 червня 2028 року.

Також Артемом цікавиться мадридське Атлетіко та англійський Тоттенхем.

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