Челсі – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Челсі та Реал 5 травня зіграють другий матч півфіналу Ліги чемпіонів 2020/21. В Україні цю зустріч покажуть по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок Челсі – Реал відбудеться в Англії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Челсі – Реал: де дивитися

По телебаченню матч Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55.

Поєдинку на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.

Онлайн матч Челсі – Реал можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Челсі – Реал можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього необхідно матиму підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.