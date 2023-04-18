Челсі – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Челсі та Реал зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів у вівторок, 18 квітня. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Челсі – Реал.

Челсі та Рал матч-відповідь проведуть в Лондоні на стадіоні "Стемфорд брідж". Після першого матчу перевага на стороні "вершкових", які вдома перемогли 2:0. Ще однією проблемою для "синіх" в цьому матчі стало вилучення захисника Чілвелла. який тепер пропустить і цей матч.

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Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари Манчестер Сіті – Баварія. У першому матчі "містяни" розгромили суперника вдома 3:0.

Матч Челсі – Реал розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція матчу Челсі – Реал доступна в цій новині.

Челсі – Реал онлайн