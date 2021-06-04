Челсі продовжив контракт із тренером-тріумфатором Ліги чемпіонів

4 червня 2021 , 16:06
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Джерело:

ФК Челсі

Наставник Томас Тухель продовжив контракт із Челсі. 47-річний німецький спеціаліст очолюватиме переможця Ліги чемпіонів до 2024 року.

Продовження співпраці

Томас Тухель привів Челсі до другого в історії клубу трофею Ліги чемпіонів. Керівництво команди вирішило зберегти тренера-переможця.

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Сторони вдарили по руках та підписали нову угоду до кінця червня 2024 року. Попередній контракт був розрахований до 2022 року, але на рішення босів "аристократів" продовжити співпрацю вплинули тріумф у Лізі чемпіонів та четверте місце в АПЛ за підсумками сезону-2020/2021.

Томас Тухель у Челсі

  • Німецький спеціаліст прийшов до керма "синіх" у січні 2021 року та дав швидкий результат. Тухель прищепив команді надійну оборонну гру, яку не могли пробити багато суперників. Лондонський клуб провів під керівництвом німця 30 матчів.
  • Саме Тухель привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів. Хоча більшість експертів вважали фаворитом у фіналі Манчестер Сіті. "Пенсіонери" здобули мінімальну перемогу над підопічними Пепа Гвардіоли (0:1)Єдиний гол за "аристократів" забив Кай Гаверц.
  • В АПЛ команда Тухеля посіла високе 4 місце. Її випередили лише МанСіті, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Челсі зупинилось у двох очках від "бронзи".
Автор: Софія Кулай