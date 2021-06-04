Продовження співпраці

Томас Тухель привів Челсі до другого в історії клубу трофею Ліги чемпіонів. Керівництво команди вирішило зберегти тренера-переможця.

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Сторони вдарили по руках та підписали нову угоду до кінця червня 2024 року. Попередній контракт був розрахований до 2022 року, але на рішення босів "аристократів" продовжити співпрацю вплинули тріумф у Лізі чемпіонів та четверте місце в АПЛ за підсумками сезону-2020/2021.

Томас Тухель у Челсі