Продовження співпраці
Томас Тухель привів Челсі до другого в історії клубу трофею Ліги чемпіонів. Керівництво команди вирішило зберегти тренера-переможця.
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Сторони вдарили по руках та підписали нову угоду до кінця червня 2024 року. Попередній контракт був розрахований до 2022 року, але на рішення босів "аристократів" продовжити співпрацю вплинули тріумф у Лізі чемпіонів та четверте місце в АПЛ за підсумками сезону-2020/2021.
Томас Тухель у Челсі
- Німецький спеціаліст прийшов до керма "синіх" у січні 2021 року та дав швидкий результат. Тухель прищепив команді надійну оборонну гру, яку не могли пробити багато суперників. Лондонський клуб провів під керівництвом німця 30 матчів.
- Саме Тухель привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів. Хоча більшість експертів вважали фаворитом у фіналі Манчестер Сіті. "Пенсіонери" здобули мінімальну перемогу над підопічними Пепа Гвардіоли (0:1). Єдиний гол за "аристократів" забив Кай Гаверц.
- В АПЛ команда Тухеля посіла високе 4 місце. Її випередили лише МанСіті, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Челсі зупинилось у двох очках від "бронзи".