Мудрика замало: Челсі забере двох гравців у колишнього тренера Шахтаря

Лондонський Челсі проводить активну зимову трансферну компанію. На купівлі українця Михайла Мудрика менеджмент "пенсіонерів" не збирається зупинятися.

У неділю, 15 січня, Челсі закрив трансфер вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. "Сині" заплатять "гірникам" 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусів.

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Перехід Мудрика став п'ятим трансфером лондонців під час зимового вікна. До українця Челсі придбали Бенуа Бадіашіля, Давида Датро Фофана, Андрея Сантоса і орендували Жоау Феліша. Клуб витратив на підсилення 143,5 мільйонів євро.

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Наступною трансферною метою "синіх" стали гравці Брайтона – Леандро Троссард і Мойзес Кайседо. Раніше Челсі вже забрали у "чайок" захисника Марка Кукурелью, а потім головного тренера Грема Поттера. Втім, це мало бентежить власників клубу.

Як відомо, Леандро Тросард має конфлікт з нинішнім тренером Брайтона Роберто Де Дзербі. В останніх поєдинках бельгієць не грав за "чайок". Тож в цьому питанні інтереси клубів співпадають.

А от з еквадорцем Кайседо справи виглядають складнішими. Півзахисник є ключовим гравцем команди Де Дзербі. Крім того, його контракт діє до літа 2025 року. "Синім" доведеться заплатити чималу компенсацію.

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