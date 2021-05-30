Челсі – переможець Ліги чемпіонів: відео церемонії нагородження

Челсі 29 травня переміг Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Томаса Тухеля не стримували радісних емоцій.

Нагородження тріумфаторів

Переможець Ліги чемпіонів визначився протягом основного часу. Манчестер Сіті був фаворитом цього протистояння, але команда Томаса Тухеля зіграла дуже грамотно. Усі тактичні схеми Пепа Гвардіоли були зруйновані надійною грою Челсі.

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На 42-й хвилині нулі на табло були змінені. Гаверц вийшов сам на сам із Едерсоном, зумів продертися повз воротаря і покотив м'яч у порожні ворота. Челсі відкрив рахунок у матчі. МанСіті старався бодай перевести гру у додаткові тайми, але зазнав ще проблем. Травму отримав лідер команди Кевін Де Брюйне та достроково завершив поєдинок.

Фінальний свисток судді зафіксував мінімальну перемогу Челсі – 0:1. Після матчу футболісти лондонського клубу не стримували радісних емоцій. Такого Тухеля теж ще ніхто не бачив, з його обличчя не сходила посмішка. Він обійняв кожного футболіста та першим покрокував на п'єдестал за золотою нагородою.

Гравці МанСіті з гордістю прийняли поразку. Українець Олександр Зінченко довго не міг підійнятись з поля, а за медаллю підходив зі сльозами на очах.

Відео церемонії нагородження