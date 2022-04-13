Челсі переміг Реал у драматичному поєдинку, але вилетів із Ліги чемпіонів: відеоогляд

Челсі 12 квітня гостювало у Мадриді у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Реал вирвав путівку у півфінал турніру.

Реал – Челсі 2:3 (за результатом двох матчів – 5:4 )

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

Вже у першому матчі Реал зробив собі комфортну перевагу перед другим поєдинком. Героєм зустрічі став Карім Бензема, який оформив хет-трик. Гол престижу за лондонців забив Кай Гаверц. "Королівський клуб" здобув гостьову перемогу з рахунком 1:3, повідомляє 24 канал.

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Вже у першій 15 хвилин гостям із Лондона вдалось відкрити рахунок, забивши важливий м'яч у ворота Реала. Класну атаку оформили лондонці, яку ударом з меж штрафного закінчив Маунт. Асистував йому Вернер – 0:1.

Відео голу Челсі

У середині тайму Каземіро наважився на удар в один дотик із лінії штрафного – м'яч полетів значно вище поперечини.

Рюдігер вирішив перевірити пильність голкіпера суперника, але м'яч пролетів повз володіння Реала.

Наприкінці першої 45-хвилинки на футбольному полі побільшало контактної боротьби.

Перший тайм закінчився мінімальною перемогою Челсі у Мадриді – 0:1. Бензема у першій частині гри був у тіні.

Зразкова 45-хвилинка від Челсі

Другий тайм розпочався з атаки Челсі. Куртуа невдало парирував несильний удар Вернера. На добивання біг Гаверц, але сфолив на воротарю Реала, який самовіддано кинувся у ноги нападника "аристократів".

Активність Челсі привела до другого взяття воріт господарів. Рюдігер найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. М'яч полетів прямо у кут воріт, куди не зміг дотягнутись Куртуа – 0:2.

Рюдігер подвоїв перевагу Челсі: дивіться відео

Бензема опинився на газоні у штрафному майданчику Челсі, але суддя ніяк не відреагував на таке падіння француза.

Реал заробив штрафний із перспективної позиції. Менді у яскравому стилі парирував потужний постріл Крооса.

Карвахаль класну передачу "наосліп" віддав на Вальверде, який сильним ударом відправив м'яч високо на трибуни.

На 62-й хвилині Челсі довело рахунок до розгромного 0:3. Але суддя скасував взяття воріт. Алонсо гарматним пострілом під поперечину втретє засмутив іспанського голкіпера Реала після провалу на фланзі Карвахаля. Однак арбітр після перегляду ВАР скасував м'яч через гру рукою.

Майже одразу Бензема головою поцілив у поперечину.

За 15 хвилин до закінчення основного часу матчу Челсі вийшло вперед. Вернер отримав класну передачу на хід, пошив у дурні двох захисників Реала, які стелились у підкатах. М'яч залетів у сітку воріт після рикошету від гравця "Королівського клубу" – 0:3.

Відео третього голу Челсі

Вже через п'ять хвилин Реал відквитав один м'яч. Модрич віддав розкішну передачу на Родріго, який в один дотик розстріляв володіння Менді – 1:3.

Відео м'яча Родріго

У наступному моменті вже Модрич сам наважився на постріл із дальньої відстані. Менді з другої спроби забрав м'яч до рук.

Супергерой Реала – Бензема

Команди перевели другу чвертьфінальну гру у додаткові 15-хвилинні тайми.

На 96-й хвилині Вінісіус класно накинув на Бензема, який головою заби в другий гол Реала у матчі – 2:3. "Королівський клуб" додав у грі та знову був у кроці від виходу у півфінал.

Відео голу Бензема

Камавінга небезпечно пробивав, але м'яч пролетів вище воріт.

У другому овертаймі Зієш цілив у ближній кут, але Куртуа був на місці.

Наприкінці тайму "пожежа" виникнула у штрафному Реала, але захисту вдалось ліквідувати небезпеку.

Гаверц відгукнувся на передачу. М'яч після удару головою від Кая пролетів трохи вище воріт.

Реал програв Челсі у другому матчі чвертьфіналу, але на "зубах" пробився у півфінал Ліги чемпіонів.