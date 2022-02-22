Челсі переконливо переграв Лілль у Лізі чемпіонів: відеоогляд

Челсі та Лілль 22 лютого зіграли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Лондонський клуб здобув перемогу з комфортним рахунком.

Челсі – Лілль 2:0

Голи: Гаверц, 8, Пулішич, 63

Челсі дуже активно розпочав поєдинок. Вже на 4-й хвилині Гаверц міг розмочити нулі на табло у Лондоні. Кай замкнув простріл з флангу, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною, повідомляє 24 канал.

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Вже через три хвилини активний Гаверц знову був в епіцентрі гостроти. Кай пробив у нижній кут воріт, але голкіпер Лілля не дозволив "аристократам" забити.

У першій 10-хвилинці численні атаки Челсі перетворились у взяття французьких воріт. Гаверц найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та пробив повз воротаря – 1:0.

Відео голу Гаверца

Шека наважився на дальній удар, але постріл заблокував оборонець Челсі.

На 36-й хвилині у справу вступив Менді, який дотягнувся до пострілу Андре. Удар Санчеша з меж штрафного закінчився ударом від воріт – м'яч пролетів повз стійку.

Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку господарів.

Повний контроль від господарів

Після відпочинку підопічні Томаса Тухеля подвоїли перевагу на табло. Пулішич класно відкрився під передачу у штрафному суперника та пробив під дальню стійку – 2:0.

Відео другого голу Челсі

Відзначимо, що до другого взяття воріт футболісти Челсі змарнували два чудові моменти. Спершу Зієш небезпечно пробивав у ствір володінь Лілля, а вже через декілька хвилин Гаверц після сольного проходу відправив м'яч над поперечиною.

Після другого пропущеного голу тренер Лілля вирішив дещо освіжити склад гравцями з лави запасних.

Перша зустріч у Лондоні закінчилась переконливою перемогою Челсі – 2:0. Ліллю вдома доведеться кидати на футбольне поле усі свої козирі, щоб чимось здивувати "аристократів".