Челсі переконливо переграв Лілль у Лізі чемпіонів: відеоогляд
Челсі та Лілль 22 лютого зіграли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Лондонський клуб здобув перемогу з комфортним рахунком.
Челсі – Лілль 2:0
Голи: Гаверц, 8, Пулішич, 63
Челсі дуже активно розпочав поєдинок. Вже на 4-й хвилині Гаверц міг розмочити нулі на табло у Лондоні. Кай замкнув простріл з флангу, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною, повідомляє 24 канал.
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Вже через три хвилини активний Гаверц знову був в епіцентрі гостроти. Кай пробив у нижній кут воріт, але голкіпер Лілля не дозволив "аристократам" забити.
У першій 10-хвилинці численні атаки Челсі перетворились у взяття французьких воріт. Гаверц найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та пробив повз воротаря – 1:0.
Відео голу Гаверца
Шека наважився на дальній удар, але постріл заблокував оборонець Челсі.
На 36-й хвилині у справу вступив Менді, який дотягнувся до пострілу Андре. Удар Санчеша з меж штрафного закінчився ударом від воріт – м'яч пролетів повз стійку.
Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку господарів.
Повний контроль від господарів
Після відпочинку підопічні Томаса Тухеля подвоїли перевагу на табло. Пулішич класно відкрився під передачу у штрафному суперника та пробив під дальню стійку – 2:0.
Відео другого голу Челсі
Відзначимо, що до другого взяття воріт футболісти Челсі змарнували два чудові моменти. Спершу Зієш небезпечно пробивав у ствір володінь Лілля, а вже через декілька хвилин Гаверц після сольного проходу відправив м'яч над поперечиною.
Після другого пропущеного голу тренер Лілля вирішив дещо освіжити склад гравцями з лави запасних.
Перша зустріч у Лондоні закінчилась переконливою перемогою Челсі – 2:0. Ліллю вдома доведеться кидати на футбольне поле усі свої козирі, щоб чимось здивувати "аристократів".