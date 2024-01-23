Челсі вийшов у фінал Кубка ліги завдяки ефектному камбеку: чим запам'ятався Мудрик

Команда Маурісіо Почеттіно впевнено відіграла поразку від Мідлсбро у першій грі. Лондонці накидали гостям чотири голи ще до перерви.

Челсі – МІдлсбро 6:1

Голи: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Гюсто, 36, Палмер, 42, 77, Мадуеке, 81 – Роджерс, 88.

В Кубку англійської ліги 2023-2024 визначився перший фіналіст турніру. У першому матчі між Челсі та Мідлсбро сталась сенсація, представник Чемпіоншипу здобув мінімальноу перемогу вдома, пише 24 канал.

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На щастя для Челсі, півфінальна стадія Кубка ліги проходить у двоматчевому форматі. Тому лондонці отримали змогу відіграти поразку вдома на "Стемфорд Брідж". Маурісіо Почеттіно підійшов до гри із суттєвими кадровими проблемами, оскільки не міг розраховувати на наступних футболістів:

воротар Роберт Санчес

праві захисники Ріс Джеймс та Мало Гюсто

та лівий захисник Марк Кукурелья

центрбеки Веслі Фофана та Трево Чалоба

та опорники Ромео Лавія та Леслі Учочукву

та нападники Крістофер Нкунку та Ніколя Джексон

З перших хвилин з'явився українець Михайло Мудрик, де йому компанію в нападі склали Армандо Броя, Кол Палмер та Рахім Стерлінг. Очікувалось, що Мідлсбро сяде в тотальну оборону, але ще у першому таймі Челсі відверто принизив гостей.

Лондонці забили чотири м'ячі за півгодини, але на жаль в жодному із них Мудрик не взяв участі. Спочатку Стерлінг та Броя змусили Хаусона зрізати снаряд у власні ворота.

Згодом захист забув про Енцо Фернандеса, а ще пізніше Дісасі розписався у воротах Мідлсбро. Француз несподівано підключився в атаку та замкнув простріл від Стерлінга.

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Добив гостей Палмеру, якому оборона просто подарувала м'яч перед власним майданчиком. Англієць спокійно реалізував вихід сам-на-сам. У перерві Почеттіно зняв з гри Мудрика, який запам'ятався хіба що жовтою карткою за емоції.

У другому таймі МІдлсбро прийняв фіаско, хоч і забив гол престижу. Челсі жне сильно намагався збільшити рахунок, але таки зміг це зробити під завісу гри. Спочатку Палмер оформив дубль. замкнувши простріл з флангу.

А пізніше розписався у воротах гостей і Мадуеке, який замінив Мудрика Таким чином, "сині" виходять у фінал, де зійдуться із переможцем дуелі Ліверпуль – Фулхем. Перша гра завершилась на користь "червоних" (2:1).