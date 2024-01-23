Челсі вийшов у фінал Кубка ліги завдяки ефектному камбеку: чим запам'ятався Мудрик
Команда Маурісіо Почеттіно впевнено відіграла поразку від Мідлсбро у першій грі. Лондонці накидали гостям чотири голи ще до перерви.
Челсі – МІдлсбро 6:1
Голи: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Гюсто, 36, Палмер, 42, 77, Мадуеке, 81 – Роджерс, 88.
В Кубку англійської ліги 2023-2024 визначився перший фіналіст турніру. У першому матчі між Челсі та Мідлсбро сталась сенсація, представник Чемпіоншипу здобув мінімальноу перемогу вдома, пише 24 канал.
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На щастя для Челсі, півфінальна стадія Кубка ліги проходить у двоматчевому форматі. Тому лондонці отримали змогу відіграти поразку вдома на "Стемфорд Брідж". Маурісіо Почеттіно підійшов до гри із суттєвими кадровими проблемами, оскільки не міг розраховувати на наступних футболістів:
- воротар Роберт Санчес
- праві захисники Ріс Джеймс та Мало Гюсто
- лівий захисник Марк Кукурелья
- центрбеки Веслі Фофана та Трево Чалоба
- опорники Ромео Лавія та Леслі Учочукву
- нападники Крістофер Нкунку та Ніколя Джексон
З перших хвилин з'явився українець Михайло Мудрик, де йому компанію в нападі склали Армандо Броя, Кол Палмер та Рахім Стерлінг. Очікувалось, що Мідлсбро сяде в тотальну оборону, але ще у першому таймі Челсі відверто принизив гостей.
Лондонці забили чотири м'ячі за півгодини, але на жаль в жодному із них Мудрик не взяв участі. Спочатку Стерлінг та Броя змусили Хаусона зрізати снаряд у власні ворота.
Згодом захист забув про Енцо Фернандеса, а ще пізніше Дісасі розписався у воротах Мідлсбро. Француз несподівано підключився в атаку та замкнув простріл від Стерлінга.
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Добив гостей Палмеру, якому оборона просто подарувала м'яч перед власним майданчиком. Англієць спокійно реалізував вихід сам-на-сам. У перерві Почеттіно зняв з гри Мудрика, який запам'ятався хіба що жовтою карткою за емоції.
У другому таймі МІдлсбро прийняв фіаско, хоч і забив гол престижу. Челсі жне сильно намагався збільшити рахунок, але таки зміг це зробити під завісу гри. Спочатку Палмер оформив дубль. замкнувши простріл з флангу.
А пізніше розписався у воротах гостей і Мадуеке, який замінив Мудрика Таким чином, "сині" виходять у фінал, де зійдуться із переможцем дуелі Ліверпуль – Фулхем. Перша гра завершилась на користь "червоних" (2:1).