Срна відвідав матч Челсі – МанСіті: приїзд легенди Шахтаря стосується трансферу Мудрика

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна прилетів у Лондон. У столиці Великої Британії хорват зустрінеться з представниками Челсі, щоб провести перемовини щодо Михайла Мудрика.

У Лондоні Даріо Срна зустрівся з двома колишніми легіонерами Шахтаря – Вілліаном та Едуардо. Обидва футболісти раніше виступали за лондонські клуби. Едуардо був гравцем Арсенала, а Вілліан – Челсі, пише 24 канал.

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Приїхав обговорити трансфер Мудрика

Спільну світлину із зустрічі у свій інстаграм запостив бразилець Вілліан.

Згодом Даріо Срна потрапив у кадр прямої трансляції матчу між Челсі та Манчестер Сіті. Схоже, що приїзд у Лондон не простий. Хорватський спеціаліст таки приїхав на перемовини до Челсі щодо можливого трансферу Михайла Мудрика, як ЗМІ зазначали раніше.



Даріо Срна відвідав матч Челсі – МанСіті / Кадр із трансляції

За інформацією інсайдер Фабріціо Романо, сторони вже зустрілись та обговорили перехід лівого вінгера. Ці перемовини ще не закінчені та продовжаться найближчими днями у Лондоні.

На жаль для лондонських уболівальників, Срна приїхав не на фарт. Челсі вдома мінімально поступилось команді Пепа Гвардіоли 0:1. Переможний гол в активі Ріяда махреза.

Потенційно новий клуб Мудрика після 19-ти турів посідає незвичну для себе далеку 10-ту сходинку в АПЛ. Челсі набрало лише 25 очок. Натомість лідер сезону Арсенал має у своєму активі вже 44 бали.

Нагадаємо, що Арсенал не виходив із боротьби за Мудрика, а зробив вже дві спроби підписати талановитого вихованця донецького клубу. Перша вже була відхилена "гірниками", результат другої спроби наразі невідомий. Але "каноніри" пропонують далеко не ті гроші, які хочу виручити Шахтар за трансфер Мудрика.

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