Челсі переміг МанСіті та вийшов у фінал Кубка Англії: відео

Визначився перший фіналіст Кубка Англії. У суботу, 17 квітня, Челсі мінімально здолав Манчестер Сіті та пройшов у фінал.

Челсі – Манчестер Сіті 1:0

Гол: Зієш, 55

Обидві команди цей матч проводили після доволі важких ігор посеред тижня в Лізі чемпіонів. МанСіті на виїзді зіграв проти Боруссії та святкував перемогу. Челсі ж програв номінально домашній матч (але він відбувся в іспанській Севільї) Порту, але теж пройшов у півфінал. Тож без ротації в обох команд не обійшлося. Місця у старті "містян" не знайшлося українцю Олександру Зінченку.

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Загалом перший тайм обидві команди провели доволі кволо. Зієш забив на початку зустрічі, але арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд. Згодом Чілвелл опинився на ударній позиції. Але його удар в дотик виявися не точним. МанСіті за перші 45 хвилин нічого гострого біля воріт суперника не створив.

Другий тайм для команди з Манчестера розпочався вкрай погано. Травму отримав Кевін Де Брюйне, тож він був змушений покинути поле.

А за декілька хвилин "аристократи" забили гол. Як згодом виявиться, він буде єдиним в цьому матчі та принесе їм перемогу. Вернер уник офсайду та отримав пас на хід по лівому флангу. У штрафному він прострелив на Зієша. Голкіпер Стеффен був далеко від воріт, тож завадити не зумів. Як і Менді. Тож півзахисник відправляв м'яч вже у порожні ворота.

Згодом марокканець міг оформити дубль після помилки суперника. Діаш у падінні не дотягнувся до м'яча, і Зієш пробивав у дотик. Та цього разу Стеффен вчасно вийшов на перехоплення, тож м'яч влучив у нього.

Зрівняти рахунок у матчі міг Діаш. Після подачі з кутового Родрі скинув м'яч на нього. Та захисник відправив м'яч вверх, замість того, щоб прицільно пробити по воротах.

Наприкінці матчу МанСіті вимагав пенальті. Але після перегляду VAR, арбітр вирішив що порушення не було.

Не зарахував арбітр і гол, який забив Пулішич в компенсований арбітром час. Все через офсайд.

Відеоогляд матчу Челсі – Манчестер Сіті

Челсі виходить у фінал Кубка Англії. Їх суперник визначиться у неділю, 18 квітня, коли між собою зіграють Лестер та Саутгемптон.