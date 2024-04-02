Ньюкасл – Евертон – 1:1

Голи: Ісак, 15 – Калверт-Льюїн, 88 (пен)

У межах 31-го туру англійської Прем'єр-ліги відбувся поєдинок, у якому ліверпульський Евертон на виїзді зіграв внічию із Ньюкаслом (1:1). У складі гостей весь матч відіграв українець Віталій Миколенко.

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Миколенко повернувся на поле після хвороби

На 15-й хвилині шведський нападник Александр Ісак вивів Ньюкасл вперед. Все йшло до мінімальної перемоги "сорок", однак "іриски" не збиралися їхати додому з порожніми руками.

За дві хвилини до кінця основного часу другого тайму Евертон заробив пенальті, який реалізував Домінік Калверт-Льюїн, принісши команді важливе одне очко.

Важливо. Український фулбек Евертона Віталій Миколенко повернувся на поле після пропуску попереднього матчу Евертона через хворобу.

Для Миколенка дана гра була 30-ю за Евертон у поточному сезоні. На рахунку 24-річного українця, трансферна вартість якого оцінюється в 28 мільйонів євро, два забиті м'ячі у чемпіонаті.

Зазначимо, що Евертон не може перемогти вже 13 турів поспіль. "Іриски" ризикують вилетіти з Прем'єр-ліги, адже випереджають зону вильоту лише на чотири залікові бали.