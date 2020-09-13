12 вересня чемпіон "Ліверпуль" приймав у першому турі "Лідс, який повернувсь в АПЛ. Команда Клоппа у результативному матчі перемогла суперника.

Ліверпуль – Лідс 4:3

Голи: Салах, 4 (п), 33, 88, Ван Дейк, 20 – Гаррісон, 12, Бемфорд, 30, Кліх, 66

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Неймовірні камбеки гостей

Дуже активно господарі розпочали цей поєдинок. Активність "Ліверпуля" принесла результат вже на 4-й хвилині. Кох зіграв рукою в штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті. До м'яча впевнено підійшов Салах та реалізував 11-метровий блискучим ударом під поперечину, не дозволивши голкіперу на нього зреагувати – 1:0.

9-й хвилині "Лідс" забив перший гол після повернення в АПЛ, але суддя угледів офсайд, рахунок не змінився.

Вже за три хвилини Гаррісон здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив, перегравши воротаря – 1:1.

Робертсон виконав подачу з кутового прямо на Ван Дейка, який вистрибнув вище за оборонців та головою спрямував м'яч у сітку – 2:1.

Перевага господарів протрималась не надто тривалий час. Вже на 30-й хвилині "Лідс" знову зробив камбек. До взяття воріт призвела жахлива помилка. Захисник втратив м'яч, його підхопив Бемфорд та відправив у сітку, змінивши рахунок на 2:2.

Активний Салах не був згодний з таким розвитком подій і взяв ініціативу у свої ноги. Гравець збірної Єгипту зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у праву дев'ятку – 3:2.

Мане в штрафному майданчику прийняв розрізну передачу між захисниками. Не підводячи голову, він пробив низом по центру воріт, але голкіпер гостей видав впевнений сейв.

Салах – герой матчу

Вейналдум отримав чудовий пас у штрафному майданчику, але не зміг реалізувати майже 100-відсотковий гольовий момент. Він пробив у кут воріт, але голкіпер видав дивовижний сейв у стрибку.

Гаррісон міг зрівняти рахунок зустрічі. Він відправив м'яч у сітку, але зробив це із положення поза грою.

Елдер Кошта знайшов у штрафному майданчику партнера по команді, яким виявився Кліх і той закотив м'яч у нижній лівий кут воріт – Аліссон не зміг цьому завадити, 3:3.

Вірджил Ван Дейк забив, але Майкл Олівер дав свисток, зафіксував порушення правил. Фірміно не використав чудову нагоду забити. Роберто став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик, але головою пробив вище воріт.

Здавалось, що матч закінчиться результативною нічиєю, але господарі вважали інакше. Родріго порушив правила, пішовши в агресивний підкат. "Ліверпуль" отримав майже 100-відсоткову нагоду забити – пенальті. Знову до позначки підійшов Салах, зупинився, дочекався поки воротар почав рухатись та з 11 метрів відправив м'яч в лівий кут воріт – 4:3.

Підсумковий рахунок зустрічі – 4:3

Ліверпуль – Лідс відеоогляд матчу