Челсі з Мудриком не зумів обіграти Ліверпуль у поєдинку з двома скасованими голами – відео
У вівторок, 4 квітня, в Англії відбувся перенесений матч 8-го туру АПЛ, в якому кризовий Челсі приймав на власному полі Ліверпуль. Битва середняків нинішнього сезону завершилася нульовою нічиєю.
Челсі – Ліверпуль 0:0
Обидві команди вкрай невдало проводять нинішній сезон Прем'єр-ліги. Напередодні поєдинку з Ліверпулем "аристократи" залишилися без головного тренера. Грем Поттер не виправдав сподівання босів Челсі та був відправлений у відставку. На матч з "мерсисадцями" команду вивів іспанець Бруно Сальтор, який був помічником Поттера, пише 24 Канал.
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Новий тренер "синіх" залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, через нереалізовані моменти в попередньому матчі з Астон Віллою.
Матч активніше розпочали господарі, які зусиллями Гаверца та Ковачича створили кілька небезпечних моментів. На 25-й хвилині м'яч побував у сітці воріт Ліверпуля після удару Ріса Джеймса. Проте арбітр скасував гол через положення поза грою.
На початку другого тайму м'яч знов залетів у ворота "мерсисайдців". Точним ударом відзначився активний Кай Гаверц. Але після перегляду VAR суддя вдруге скасував взяття воріт. Гол не зарахували через гру рукою безпосередньо перед взяттям воріт.
Щоб посилити гру в атаці Юрген Клопп випустив на поле Мохамеда Салаха. Бруно Сальтор у відповідь випустив свою секретну зброю – Михайла Мудрика, який з'явився на 78-й хвилині. Проте за відведений час український вінгер не зумів переломити хід поєдинку.
У підсумку команди задовольнилися нічийним результатом.
Відеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль
- Лондонський Челсі з 43 очками залишився на 11-й сходинці АПЛ.
- Команда Юргена Клоппа вчергове втратила можливість наблизитись до бажаної четвірки. "Мерсисайдці" після 28-ми матчів розташувались на 8-й сходинці.