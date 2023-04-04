Челсі з Мудриком не зумів обіграти Ліверпуль у поєдинку з двома скасованими голами – відео

У вівторок, 4 квітня, в Англії відбувся перенесений матч 8-го туру АПЛ, в якому кризовий Челсі приймав на власному полі Ліверпуль. Битва середняків нинішнього сезону завершилася нульовою нічиєю.

Челсі – Ліверпуль 0:0

Обидві команди вкрай невдало проводять нинішній сезон Прем'єр-ліги. Напередодні поєдинку з Ліверпулем "аристократи" залишилися без головного тренера. Грем Поттер не виправдав сподівання босів Челсі та був відправлений у відставку. На матч з "мерсисадцями" команду вивів іспанець Бруно Сальтор, який був помічником Поттера, пише 24 Канал.

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Новий тренер "синіх" залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, через нереалізовані моменти в попередньому матчі з Астон Віллою.

Матч активніше розпочали господарі, які зусиллями Гаверца та Ковачича створили кілька небезпечних моментів. На 25-й хвилині м'яч побував у сітці воріт Ліверпуля після удару Ріса Джеймса. Проте арбітр скасував гол через положення поза грою.

На початку другого тайму м'яч знов залетів у ворота "мерсисайдців". Точним ударом відзначився активний Кай Гаверц. Але після перегляду VAR суддя вдруге скасував взяття воріт. Гол не зарахували через гру рукою безпосередньо перед взяттям воріт.

Щоб посилити гру в атаці Юрген Клопп випустив на поле Мохамеда Салаха. Бруно Сальтор у відповідь випустив свою секретну зброю – Михайла Мудрика, який з'явився на 78-й хвилині. Проте за відведений час український вінгер не зумів переломити хід поєдинку.

У підсумку команди задовольнилися нічийним результатом.

Відеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль