Челсі та Лестер вдруге зустрінуться за декілька днів. Після того, як команди зустрілися у фіналі Кубка Англії, команди 18 травня проведуть матч 37 туру АПЛ.
Челсі – Лестер: де дивитися онлайн матч АПЛ
Матч англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між Челсі та Лестером відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Поєдинок розпочнеться о 21:15 за київським часом.
До теми Челсі чи Лестер: хто виграє битву за Лігу чемпіонів – прогноз на матч АПЛ
Поєдинок Челсі – Лестер в Україні транслюватиме канал Setanta Spotst. Початок трансляції о 22:10.
Канал доступний до перегляду у кабельних провайдерах. Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.
- Попередня зустріч команд відбулася 15 травня у фіналі Кубка Англії. "Лисиці" мінімально виграли матч та вперше здобули Кубок Англії.
- У чемпіонаті Англії попередня зустріч команд завершилася перемогою Лестера 2:0.
- Наразі команди ведуть боротьбу за потрапляння у топ-4, що дозволить зіграти у Лізі чемпіонів. Лестер і Челсі розділяють два очки.
- Осічкою будь-якої команди може скористатися Ліверпуль. Якщо "мерсисайдці" виграють два останні матчі в АПЛ, то хтось з пари Челсі – Ліверпуль не вийде в Лігу чемпіонів.
- Слід зазначити, що Челсі матиме ще один шанс пробитися у Лігу чемпіонів, якщо не завершить сезон у топ-4. "Синім" слід перемагати Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів.