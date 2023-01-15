Челсі перервав чорну смугу в АПЛ: конкуренти Мудрика принесли перемогу в дербі – відеоогляд

Команда Грема Поттера змогла мінімально переграти Крістал Пелас. Українець Михайло Мудрик поки лише придивлявся до нової команди з трибун.

Челсі – Крістал Пелас 1:0

Гол: Хаверц, 64.

Челсі провів свій поєдинок 20 туру АПЛ. Команда Грема Поттера, яка знаходиться у кризі, приймала середняка турніру та сусіда по Лондону в особі Крістал Пелас, пише 24 канал.

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На гру завітав новачок "синіх" Михайло Мудрик, про трансфер якого клуб оголосив під час поєдинку. Втім дебютувати за нову команду українець не міг, тому спостерігав з трибун за майбутніми партнерами по команді.

Місця в нападі зайняли його конкуренти по позиції – Зієш, Хаверц та Маунт. Поєдинок не відрізнявся високим темпом, але все ж команди чимало били по воротах одна одної.

Все вирішив гол Хаверца, забитий в середині другого тайму. Після навісу від Зієша німець випередив суперника і головою точно пробив Гуаїту.

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Ця перемога стала для Челсі лише другою з початку листопада. Команда не зрушила з десятої сходинки, але змогла наздогнати Ліверпуль. До зони Ліги чемпіонів все ще далеко – аж 10 очок.

До слова, дебютувати Михайло зможе вже за тиждень, коли його Челсі відправиться в гості до такого ж кризового Ліверпуля. У новому клубі Мудрик буде виступати під 15 номером.

Відеоогляд матчу Челсі – Крістал Пелас: