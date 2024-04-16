Челсі виніс Евертон завдяки покеру гравця збірної Англії: як відіграли Мудрик та Миколенко

Лондонський Челсі не помітив Евертон та вже у першому таймі гарантував собі перемогу. Зіркою зустрічі став Кол Палмер, який наздогнав у таблиці бомбардирів АПЛ Ерлінга Голанда.

Челсі – Евертон 6:0

Голи: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пен), Джексон, 44, Гілкріст, 90.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 підійшов до завершення 33 тур. На понеділок була винесена гра за участю українців – Челсі приймав Евертон, пише 24 канал.

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Вбивчий перший тайм

"Іриски" через очкові штрафи вимушені боротися за виживання, тоді як Челсі ожив в останні місяці. Команда Маурісіо Почеттіно впритул наблизилась до єврокубкової зони.

Участь у грі на "Стемфорд Брідж" взяли обидва українці, Мудрик та Миколенко вийшли з перших хвилин. Інтрига ж у матчі померла доволі швидко, вже в середині першого тайму.

Героєм зустрічі можна назвати лідера Челсі Кола Палмера, який оформив перший в кар'єрі покер. Тричі англієць забив до перерви. Спочатку Кол вразив ворота Пікфорда дальнім ударом, а пізніше відзначився після прострілу Мудрика на добиванні.

Палмер принижує суперників

Зрештою третій гол Палмеру подарував сам воротар Евертона. Джордан вийшов до центру поля та віддав прямо на ногу Кола, який дальнім ударом вразив порожні ворота "ірисок".

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Четвертий гол Челсі забив перед перервою завдяки удару Джексона після навісу з флангу. А поставив крапку у зустрічі той же Палмер в середині другого тайму. Дукуре скосив хавбека у власному майданчику і сам Кол впевнено виконав вирок.

Завдяки цьому м'ячу гравець Челсі порівнявся із Ерлінгом Голандом та очолив бомбардирські перегони в АПЛ (по 20 голів). Остаточно добив гостей Гілкріст, який вийшов на заміну та відзначився першим для себе голом в чемпіонаті Англії.

Як зіграли Мудрик та Миколенко

Що ж стосується Мудрика, то Михайло був причетний хіба що до другого голу Челсі. Крім того, українець завдав двох ударів (один у ствір). Миколенко ж провів сірий матч, не вразивши навіть точністю пасів (64%). В нападі ж господарі не дали українцю створити бодай якусь загрозу.

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Перемога дозволила Челсі підібратися до єврокубкової зони на відстань трьох очок. При цьому команда Почеттіно має на матч менше за Ньюкасл та Манчестер Юнайтед. У свою чергу Евертон залишається 16-им, у двох балах попереду зони вильоту.