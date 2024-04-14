Ліверпуль – Крістал Пелас 0:1

Гол: Езе, 14

У неділю, 14 квітня, на стадіоні "Енфілд" в рамках 33-го туру АПЛ Ліверпуль приймав Крістал Пелас. У першому колі зустріч суперників завершилася перемогою "червоних" (2:1), пише 24 Канал.

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Криза Ліверпуля

Вже на початку зустрічі гості відкрили рахунок. На 14-й хвилині матчу хавбек "орлів" Еберечі Езе скористався пасом Тайріка Мітчелла та засмутив голкіпера Ліверпуля Аліссона.

У підопічних Юргена Клоппа залишалося достатньо часу, щоб не тільки зрівняти рахунок, але й вирвати перемогу. Проте футболісти "червоних" раз за разом втрачали свої моменти. Ба більше, гості теж не відсиджувалися в обороні і могли піймати Ліверпуль на контратаці.

Після перерви Клопп провів одразу кілька замін, сподіваючись переломити хід зустрічі. Однак голкіпер "орлів" Дін Хендерсон піймав кураж і відбивав усі м'ячі, які летіли в рамку воріт.

У підсумку матч завершився сенсаційною перемогою Крістал Пелас (1:0). Ліверпуль зазнав другої поспіль поразки на цьому тижні. У четвер, 11 квітня, команда Клоппа вдома поступилася Аталанті (0:3) в матчі Ліги Європи.

Турнірне становище

Поразка Ліверпуля загострила боротьбу за чемпіонство. Після 32-х зіграних матчів "червоні" відстають від лідера Манчестер Сіті на два очка. Натомість помилкою суперників може скористатися Арсенал, якщо переможе Астон Віллу.

Крістал Пелас зберіг 14-те місце в турнірній таблиці. Команда набрала 33 очка у 32 матчах.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Крістал Пелас