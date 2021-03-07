Челсі – Евертон: де дивитися онлайн матч АПЛ

Челсі та Евертон, які ведуть пряму боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів, зустрінуться у рамках 27 тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Переглянути матч можна по телебаченню в Україні.

Матч АПЛ Челсі – Евертон відбудеться у понеділок, 8 березня. Початок поєдинку о 20:00.

До теми Евертон спробує перервати позитивну серію Челсі: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Челсі – Евертон де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Челсі – Евертон.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Челсі зіграв 27 матчів в АПЛ та набрав 47 очок. Це дозволяє команді Томаса Тухеля перебувати на 4 позиції. Натомість Евертон зіграв на один матч менше й набрав 46 очок. Підопічні Карло Анчелотті посідають 5 місце.