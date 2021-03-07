Матч АПЛ Челси – Эвертон состоится в понедельник, 8 марта. Начало поединка в 20: 00. К теме Эвертон попытается прервать положительную серию Челси: прогноз букмекеров на матч АПЛ Челси – Эвертон: где смотреть Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Челси – Эвертон. Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов. Челси сыграл 27 матчей в АПЛ и набрал 47 очков. Это позволяет команде Томаса Тухеля находиться на 4 позиции. Зато Эвертон сыграл на один матч меньше и набрал 46 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают 5 место.