Челсі – Лідс 1:0

Голи: Фофана, 53.

Команда з середини турнірної таблиці чемпіоанту Англії приймала аутсайдера змагань в рамках 26-го туру АПЛ. Команді Михайла Мудрика вдалось таки мінімально переграти Лідс з рахунком 1:0, проте "аристократ" тріумф дався не легко, пише 24 канал.

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Перемога без домінації фаворита

Англійські колективи провели досить рівну зустріч, в якій моментами все-таки Челсі вдавалось домінувати в поєдинку. Перший тайм команди провели нерезультативно, відзначитись жовтою карткою вдалось майбутньому автору забитого м'яча.

Челсі вдалось реалізувати свій момент в дебюті другої половини матчу. Гол "аристократів" прийшов з розіграшу кутового удару, а конкретніше з кута поля. На 53-ій хвилині зустрічі Венслі Фофана опинився у потрібному місці в потрібний час. Центральний захисник "пенсіонерів" потужно пробив головою під поперечину воріт Лідса та змінив рахунок на користь своєї команди, 1:0.

Проте після забитого м'яча команди більше не дивували. Англійські колективи обмінювались поодинокими атаками, які зрідка приводили до небезпеки біля воріт суперника.

Грем Поттер від завісу поєдинка взагалі вирішив випустити на поле четвертого центрального захисника Чалобу, продемонструвавши свій страх втратити бодай мінімальну перемогу над аутсайдером АПЛ. Михайло Мудрик на газоні так і не з'явився.

Таким чином Челсі закріпився в середній частині турнірної таблиці, вигравши свій перший поєдинок за останні 6 зустрічей. А от Лідс знову висить на волосині від потрапляння у зону вильоту з найвищого дивізіону Англії. "Павичів" від "червоної зони" відділяє всього одне очко.

Відеоогляд матчу Челсі – Лідс: