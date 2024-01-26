Челсі – Астон Вілла 0:0

В Кубку Англії цього вікенду проходять матчі 1/16 фіналу. На п'ятницю, 26 січня, були винесені центральні зустрічі раунду, серед яких був бій між Челсі та Астон Віллою, пише 24 канал.

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Лондонці вже цього сезону вийшли у фінал Кубка ліги. Враховуючи погані результати в АПЛ, Почеттіно може зробити ставку саме на кубкові зустрічі. Коуч не міг розраховувати на багатьох гравців основи у звітному матчі:

воротар Роберт Санчес

захисники Ріс Джеймс , Марк Кукурелья , Трево Чалоба та Веслі Фофана

, , та опорники Ромеу Лавія та Леслі Угочукву

та нападники Крістофер Нкунку та Ніколя Джексон

Також поза заявкою опинився лідер команди Кол Палмер. Втім навіть все це не допомогло Михайлові Мудрику потрапити в основу, українець почав з лави запасних. Лондонці на правах господарів володіли ініціативою.

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Але кіпер Астон Вілли Емільяно Мартінес часто рятував свою команду. У другому таймі кочу Челсі підсилив атаку, випутившв в тому чилі і Мудрика. Правда, у українця була обмаль моментів, щоб вивести Челсі вперед.

За 13 хвилин на полі Михайло не завдав жодного удару і взалі до м'яча торкнувся лічені рази. Челсі ж так і не знайшов сили для того, щоб вирвати перемогу. Перегравання відбудеться на "Вілла Парк" за два тижні.