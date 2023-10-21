Зарано замінили Мудрика: гол українця не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка – відеоогляд

В 9-му турі АПЛ відбулося лондонсько-українське дербі Челсі - Арсенал. Одним з головних дійових осіб матчу став вінгер "синіх" Михайло Мудрик.

Челсі – Арсенал 2:2

Голи: Палмер, 15, (пен.), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84.

Головні тренери Челсі та Арсеналу виставили українців у стартових складах своїх команд. Тож захопливе протистояння було забезпечене, пише 24 Канал.

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Другий гол Мудрика та камбек Арсенала

Напередодні дербі Зінченко кумедно пригрозив Мудрику, пообіцявши "відірвати йому яйця", якщо він заб'є гол у ворота Арсеналу. Проте вінгер Челсі не зважив на погрози партнера по збірній України.

На 11-й хвилині поєдинку Зінченко скосив Мудрика, заробивши "гірчичник". Через кілька хвилин футболіст Челсі знову опинився в центрі уваги. М'яч після його удару влучив в руку центрбека "канонірів" Вільяма Салібу. Арбітр після перегляду ВАР вказав на одинадцятиметровий. Палмер бездоганно виконав пенальті. 1:0 – Челсі повели в рахунку.

На початку другого тайму Мудрик відзначився неймовірним голом у ворота Арсеналу. На 48-й хвилині зустрічі українець зробив забігання своїм лівим флангом, отримав пас від Палмера та змістився до кута штрафного майданчика. Оцінивши ситуацію Михайло пробив по воротах, які авантюрно покинув Рая. М'яч парашутом опустився за голкіпером "канонірів". 2:0 – "сині" збільшили перевагу, а Мудрик забив свій другий гол в АПЛ. До речі, Зінченко вже не було на полі.

На 66-й хвилині зустрічі Почеттіно замінив Мудрика, сподіваючись, що гра зроблена. Проте іншої думки був його візаві Артета. На 77-й хвилині матчу Райс скоротив розрив в рахунку, скориставшись помилкою голкіпера. А за шість хвилин до фінального свистка Троссард встановив остаточний рахунок в матчі – 2:2.

Челсі не зумів обіграти одного з лідерів чемпіонату. В активі команди Мудрика 12 очок та 9 місце в таблиці.

Арсенал Зінченка не скористався шансом обійти Манчестер Сіті. У "містян" та "канонірів" по 21 очку, але команда Гвардіоли лідирує завдяки кращій різниці м'ячів.

Відеоогляд матчу Челсі – Арсенал