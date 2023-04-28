Спортсменів з Росії та Білорусі не повинно бути на Олімпіаді-2024 в Парижі: різка заява Чехії
Джерело:Олімпійський комітет Чехії
Олімпійський комітет Чехії погодив позицію щодо участі атлетів з РФ та Білорусі в Іграх-2024. Від категоричної заяви друзів України вчергове запалає на болотах.
Міжнародний олімпійський комітет вирішив піти на зустріч країнам-агресорам та рекомендував послабити обмеження щодо атлетів з Росії та Білорусі. Проте таке підігравання злочинцям викликало обурення в цивілізованих країнах.
До теми Польща формує коаліцію проти допуску росіян до змагань: заява міністра спорту Бортнічука
Чехія підтримує санкції проти Росії та Білорусі
З різким засудженням амністії терористів виступив Олімпійський комітет Чехії. У заяві пленуму чітко зазначені терміни бану для росіян та білорусів.
Пленарне засідання КОС не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі у кваліфікації до Олімпіади-2024 або Олімпіади-2024 під час військового конфлікту в Україні. Пленарне засідання КОС повністю підтримує санкції, які наразі введені проти Росії та Білорусі,
– йдеться у постанові комітету.
Голова Олімпійського комітету Чехії Їржі Кейвал закликав до об'єднання спортивних федерацій задля недопущення Росії та Білорусі до Ігор в Парижі.
"Ми можемо таким чином діяти об’єднано. Важливо, щоб вони також звернулися до своїх міжнародних спортивних федерацій в рамках організації кваліфікаційних перегонів на Ігри в Парижі й активно працювали над тим, щоб не допустити участі Росії та Білорусі", – заявив Кейвал.