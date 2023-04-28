Олімпійський комітет Чехії погодив позицію щодо участі атлетів з РФ та Білорусі в Іграх-2024. Від категоричної заяви друзів України вчергове запалає на болотах.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив піти на зустріч країнам-агресорам та рекомендував послабити обмеження щодо атлетів з Росії та Білорусі. Проте таке підігравання злочинцям викликало обурення в цивілізованих країнах.

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Чехія підтримує санкції проти Росії та Білорусі

З різким засудженням амністії терористів виступив Олімпійський комітет Чехії. У заяві пленуму чітко зазначені терміни бану для росіян та білорусів.

Пленарне засідання КОС не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі у кваліфікації до Олімпіади-2024 або Олімпіади-2024 під час військового конфлікту в Україні. Пленарне засідання КОС повністю підтримує санкції, які наразі введені проти Росії та Білорусі,

– йдеться у постанові комітету.

Голова Олімпійського комітету Чехії Їржі Кейвал закликав до об'єднання спортивних федерацій задля недопущення Росії та Білорусі до Ігор в Парижі.

"Ми можемо таким чином діяти об’єднано. Важливо, щоб вони також звернулися до своїх міжнародних спортивних федерацій в рамках організації кваліфікаційних перегонів на Ігри в Парижі й активно працювали над тим, щоб не допустити участі Росії та Білорусі", – заявив Кейвал.

Раніше президент ASOIF Франческо Річчі Бітті заявив, що для участі у міжнародних змаганнях росіянам не обов'язково засуджувати агресію проти України. Чиновники надто переймаються долею спортсменів з країн-агресорів, натомість закривають очі на сотні загиблих українських спортсменів та зруйновану росіянами інфраструктуру.