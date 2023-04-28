Спортсменів з Росії та Білорусі не повинно бути на Олімпіаді-2024 в Парижі: різка заява Чехії

28 квітня 2023, 00:16
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Джерело:

Олімпійський комітет Чехії

Олімпійський комітет Чехії погодив позицію щодо участі атлетів з РФ та Білорусі в Іграх-2024. Від категоричної заяви друзів України вчергове запалає на болотах.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив піти на зустріч країнам-агресорам та рекомендував послабити обмеження щодо атлетів з Росії та Білорусі. Проте таке підігравання злочинцям викликало обурення в цивілізованих країнах.

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Чехія підтримує санкції проти Росії та Білорусі

З різким засудженням амністії терористів виступив Олімпійський комітет Чехії. У заяві пленуму чітко зазначені терміни бану для росіян та білорусів.

Пленарне засідання КОС не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі у кваліфікації до Олімпіади-2024 або Олімпіади-2024 під час військового конфлікту в Україні. Пленарне засідання КОС повністю підтримує санкції, які наразі введені проти Росії та Білорусі,
– йдеться у постанові комітету.

Голова Олімпійського комітету Чехії Їржі Кейвал закликав до об'єднання спортивних федерацій задля недопущення Росії та Білорусі до Ігор в Парижі.

"Ми можемо таким чином діяти об’єднано. Важливо, щоб вони також звернулися до своїх міжнародних спортивних федерацій в рамках організації кваліфікаційних перегонів на Ігри в Парижі й активно працювали над тим, щоб не допустити участі Росії та Білорусі", – заявив Кейвал.

Автор: Сергій Шаховець