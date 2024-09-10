Обидві команди зазнали поразок у своїх стартових поєдинках. "Синьо-жовті" поступилися Албанії (1:2), а чехи розгромно програли Грузії (1:4).

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Що сказав Гашек перед грою

Напередодні очного матчу відбулася пресконференція за участі головного тренер збірної Чехії Івана Гашека. Він поділився очікуваннями від гри з Україною та заявив, що змінить склад команди, порівнюючи з попереднім поєдинком:

Зміни у стартовому складі на матч з Україною порівняно з грою проти Грузії обов’язково будуть. Зараз я не обговорюватиму тактичні схеми й наш план на поєдинок. Нам варто змінити атмосферу в команді. Ми приймаємо й розуміємо критику від уболівальників та журналістів.

Також тренер збірної Чехії висловився про команду Сергія Реброва. За його словами, попри поразку від Албанії, "синьо-жовті" показали хороший футбол.

"Ми дивилися гру України проти Албанії. Албанці провели дуже сильний матч, але й Україна діяла добре. Ми маємо бути готовими до відповідного налаштування українців на зустріч із нами. Ми розуміємо, що тактичні схеми в українців та грузинів різні, але й команда Реброва добре вміє грати на контратаках", – підсумував Гашек.

Цікаво. Це буде шостий очний поєдинок між Україною та Чехією. Мінімальну перевагу мають "синьо-жовті" – дві перемоги проти однієї в чехів, а також двічі була зафіксована нічия.

Нагадаємо, що матч Чехія – Україна відбудеться у Празі. Стартовий свисток пролунає о 21:45.