Поєдинок відбудеться у Празі на стадіоні "Fortuna Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Чехія – Україна

Для збірної України це буде друга гра в нинішньому розіграші Ліги націй. У першому поєдинку команда Сергія Реброва провально зіграла з Албанією та зазнала поразки з рахунком 1:2.

"Синьо-жовті" вшосте проведуть очну зустріч зі збірною Чехії. Наразі мінімальна перевага на стороні нашої національної команди – дві перемоги проти однієї в чехів, а також двічі була зафіксована нічия.

Уболівальники зможуть подивитися гру між збірними Чехії та України у прямому ефірі на медіасервісі Megogo. Вона буде доступна за підписками "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного, Його можна переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ.

До слова. Востаннє майбутні суперники грали між собою у 2021 році. Тоді чехи змогли врятуватися від поразки на останній хвилині компенсованого часу (1:1). На гол Віктора Корнієнка взяттям воріт відповів Матей Видра.

Нагадаємо, що збірна України в Лізі націй потрапила у групу 1 дивізіону B. Суперники "синьо-жовтих" – Албанія, Чехія та Грузія.