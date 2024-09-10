Обе команды потерпели поражения в своих стартовых поединках. "Сине-желтые" уступили Албании (1:2), а чехи разгромно проиграли Грузии (1:4).

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Что сказал Гашек перед игрой

Накануне очного матча состоялась пресс-конференция с участием главного тренер сборной Чехии Ивана Гашека. Он поделился ожиданиями от игры с Украиной и заявил, что изменит состав команды, по сравнению с предыдущим поединком:

Изменения в стартовом составе на матч с Украиной по сравнению с игрой против Грузии обязательно будут. Сейчас я не буду обсуждать тактические схемы и наш план на поединок. Нам стоит изменить атмосферу в команде. Мы принимаем и понимаем критику от болельщиков и журналистов.

Также тренер сборной Чехии высказался о команде Сергея Реброва. По его словам, несмотря на поражение от Албании, "сине-желтые" показали хороший футбол.

"Мы смотрели игру Украины против Албании. Албанцы провели очень сильный матч, но и Украина действовала хорошо. Мы должны быть готовыми к соответствующему настрою украинцев на встречу с нами. Мы понимаем, что тактические схемы в украинцев и грузин разные, но и команда Реброва хорошо умеет играть на контратаках", – подытожил Гашек.

Интересно. Это будет шестой очный поединок между Украиной и Чехией. Минимальное преимущество имеют "сине-желтые" – две победы против одной у чехов, а также дважды была зафиксирована ничья.

Напомним, что матч Чехия – Украина состоится в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.