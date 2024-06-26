Бій за останню путівку в 1/8 фіналу Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Чехія – Туреччина

Збірні Чехії та Туреччини зіграють на чемпіонаті Європи 26 червня 2024. Трансляцію гри у Гамбурзі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 26 червня, підійде до завершення групова стадія на чемпіонаті Європи-2024. В останній битві дня між собою зійдуться збірні Чехії та Туреччини, пише 24 Канал.

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Чехи на межі вильоту

Команда Івана Гашека вважалась другим фаворитом у групі F. Проте в обох перших матчах Чехія не вразила і скоріше билась та боролась, ніж грала у футбол.

Збірна була близькою до нічиєї з Португалією, але зрештою впустила один бал в овертаймі. А грузинам Чехія взагалі могла програти, якби не фарт у компенсований час. Втім у чехів залишається шанс на прохід у плей-оф.

Для цього підопічним Гашека треба неодмінно перемагати запальну Туреччину. Команда Монтелли у красивом стилі переграла Грузію (3:1), проте нічого не змогла зробити проти грізної Португалії.

Турки вже де-факто у плей-оф, хіба що можуть туди не потрапити в разі поразки та перемоги Грузії у паралельній грі. Нічия ж виведе Туреччину на Австрію, що буде доволі непоганим варіантом в 1/8 фіналу.

У кожній із команд є відчутні втрати перед вирішальною грою. Чехія не зможе розраховувати на свого головного бомбардира Патріка Шика, тоді як турки втратили кіпера Гюнока та опорника Кокчу.

Орієнтовні склади:

: Станек – Цоуфал, Голеш, Гранац, Крейчі, Доудєра – Соучек, Провод, Барак – Кухта, Гложек.: Баїиндир – Мюлдюр, Айхан, Бардакчі, Кадіоглу – Озджан, Чалханоглу – Гюлер, Їлдиз, Актюркоглу – Їлмаз.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Чехія – Туреччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Чехія – Туреччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.