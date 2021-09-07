Чарівна Дарія Білодід провела розкішну зйомку після Олімпіади: фото

20-річна дзюдоїстка Дарія Білодід побалувала підписників оригінальною фотосесією. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо постала перед своїми шанувальниками в незвичному образі.

Дзюдоїстка, яку багато хто вважає головним секс-символом українського спорту, позувала фотографу в ліжку – правда, при цьому будучи одягненою в чорне плаття зі шлейфом і виблискуючи перед камерою золотистими шпильками.

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Постільна фотосесія Дарії Білодід / instagram.com/dariabilodid7

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