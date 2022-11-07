У понеділок, 7 листопада, в швейцарському Ньоні відбулася церемонія жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.
До теми Ліга Європи: результати жеребкування стикових матчів
На цій стадії приймають участь 16 клубів: вісім володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій та вісім володарів третіх місць на груповому етапі Ліги Європи
Результати жеребкування стикових матчів плей-оф Ліги конференцій
- Карабах – Гент
- Трабзонспор – Базель
- Лаціо – Клуж
- Буде-Глімт – Лех Познань
- Брага – Фіорентина
- АЕК Ларнака – Дніпро-1
- Шериф – Партизан
- Лудогорець – Андерлехт
Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 16 лютого, а поєдинки у відповідь за тиждень – 23 лютого.
Переможці восьми пар 1/16 фіналу вийдуть в 1/8 фіналу, де зіграють з переможцями груп Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії заплановано на 24 лютого. Команди, що програли, завершать єврокубковий сезон.
Фінал Ліги конференцій-2022/2023 пройде 7 червня на "Еден Арені" у Празі.