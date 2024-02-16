"Прилітає і прилітає": ексголкіпер збірної Росії побідкався на сезон "бавовни" у Бєлгороді

Колишній воротар збірної Росії Сєргєй Рижиков не може збагнути, що відбувається у Бєлгороді. У його рідному Шебекіно чомусь постійно лунає "повітряна тривога".

24 лютого 2022 року Росія без оголошення війни розпочала повномасштабну агресію проти України. Але тоді Сєргєй Рижиков чомусь мовчав, як російські ракети нищили українські міста, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Бєлгород щось постійно прилітає

Минуло два роки й щось пішло за планом. Рижиков почав скаржитися на "важкі часи" на його рідній Бєлгородщині.

Влітку я був у Бєлгороді. Але знаю, що в Шебекіно важкувато. Щодня повітряна тривога. Прилітає і прилітає – нині не саме в Шебекіно, а в передмістя, Таволжанку. З мамою зідзвонюємося щодня. Але люди гуляють парками, сидять у кафе та ресторанах – життя триває. Добре читати новини, перебуваючи на відстані тисячу кілометрів. Перебувати там – зовсім інші відчуття. Співчуваєш людям, вони переживають важкий час,

– розповів Рижиков.

Зазначимо, що Сєргєй Рижиков більшу частину кар'єри провів у казанському Рубіні, де був навіть одноклубником Сергія Реброва. У 2021 році Рижиков повісив рукавички на цвях та влаштувався тренером воротарів у ФК Красава. Однак вже через два місяці горе-спеціаліста звільнили через порушення режиму.

Росія знову бомбить Бєлгород