24 февраля 2022 года Россия без объявления войны начала полномасштабную агрессию против Украины. Но тогда Сергей Рыжиков почему-то молчал, как российские ракеты уничтожали украинские города, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Белгород что-то постоянно прилетает

Прошло два года и что-то пошло не по плану. Рыжиков начал жаловаться на "тяжелые времена" на его родной Белгородщине.

Летом я был в Белгороде. Но знаю, что в Шебекино тяжеловато. Ежедневно воздушная тревога. Прилетает и прилетает – нынче не именно в Шебекино, а в пригород, Таволжанку. С мамой созваниваемся каждый день. Но люди гуляют парками, сидят в кафе и ресторанах – жизнь продолжается. Хорошо читать новости, находясь на расстоянии тысячу километров. Находиться там – совсем другие ощущения. Сочувствуешь людям, они переживают трудное время,

– рассказал Рыжиков.

Отметим, что Сергей Рыжиков большую часть карьеры провел в казанском Рубине, где был даже одноклубником Сергея Реброва. В 2021 году Рыжиков повесил перчатки на гвоздь и устроился тренером вратарей в ФК Красава. Однако уже через два месяца горе-специалиста уволили из-за нарушения режима.

Россия снова бомбит Белгород