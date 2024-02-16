24 лютого 2022 року Росія без оголошення війни розпочала повномасштабну агресію проти України. Але тоді Сєргєй Рижиков чомусь мовчав, як російські ракети нищили українські міста, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Бєлгород щось постійно прилітає

Минуло два роки й щось пішло за планом. Рижиков почав скаржитися на "важкі часи" на його рідній Бєлгородщині.

Влітку я був у Бєлгороді. Але знаю, що в Шебекіно важкувато. Щодня повітряна тривога. Прилітає і прилітає – нині не саме в Шебекіно, а в передмістя, Таволжанку. З мамою зідзвонюємося щодня. Але люди гуляють парками, сидять у кафе та ресторанах – життя триває. Добре читати новини, перебуваючи на відстані тисячу кілометрів. Перебувати там – зовсім інші відчуття. Співчуваєш людям, вони переживають важкий час,

– розповів Рижиков.

Зазначимо, що Сєргєй Рижиков більшу частину кар'єри провів у казанському Рубіні, де був навіть одноклубником Сергія Реброва. У 2021 році Рижиков повісив рукавички на цвях та влаштувався тренером воротарів у ФК Красава. Однак вже через два місяці горе-спеціаліста звільнили через порушення режиму.

Росія знову бомбить Бєлгород