Наш козак: Буяльський претендує на потрапляння у символічну збірну сезону від FIFA 23

Розпочалось голосування за символічну збірну сезону від футбольного симулятора FIFA 23. Серед ста футболістів знайшлось місце українцю.

Атакувальний півзахисник Динамо Віталій Буяльський увійшов у топ-100 претендентів на потрапляння у символічну збірну сезону від FIFA 23. Футболіст "біло-синіх" став єдиним українцем у цій когорті гравців.

Оце так Динамо може втратити "Містера" на найближчі матчі: Луческу ляже на операційний стіл

Єдиний українець серед ста претендентів

Рейтинг Буяльського у найпопулярнішому футбольному симуляторі складає 81.

Серед найбільш впізнаваних кандидатів слід виділити наступні прізвища: Родріго (Реал), Санчеса (Марсель), Жезуса (Арсенал), Аке (МанСіті), де Хеа (МЮ), Зоммера (Баварія).



Буяльський – претендент на потрапляння у символічну збірну сезону / Фото з EA SPORTS FIFA

Зверніть увагу! Віддати свій голос за Віталія Буяльського можна за посиланням.

Як Буяльський проводить сезон-2022/2023