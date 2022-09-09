Динамо повідомило про травму Бущана: наскільки серйозне ушкодження

У четвер, 8 вересня, в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи зійшлися Фенербахче та Динамо. На жаль, київська команда мінімально поступилася господарям.

Бущан може пропустити матчі збірної

На післяматчевій пресконференції наставник "біло-синіх" Мірча Луческу наголосив на жорсткій грі турецького клубу. Він також повідомив, що голкіпер грав з великими дискомфортом через незадовільну поведінку гравців Фенербахче на полі.

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У клубі повідомили наскільки серйозною є травма голкіпера команди. Там розповіли, що Георгій Бущан пошкодив колінний суглоб під час гри проти Фенербахче.

Воротар Динамо провів на полі всі 90 хвилин, однак відчував дискомфорт упродовж матчу.

Лікарі київської команди зазначають, що футболіст міг отримати травму меніска. Гравцеві знадобиться детальне обстеження. Голкіпер може бути поза грою близько місяця.

Судячи з цієї інформації, Бущан може пропустити матчі національної команди проти Шотландії, які відбудуться вже цього вересня.

Фенербахче – Динамо: головне

Перший стартовий матч у лізі Європи закінчився для Динамо поразкою 2:1. Єдиним голом серед українців відзначився Віктор Циганков.

Мірча Луческу завітав на післяматчеві пресконференцію, однак вона була для нього дуже короткою. Він назвав гру суперників жорсткою та навіть порівняв її з коридою.

Оскільки Бущан не єдиний, хто травмувався під час цього матчу. Серйозне ушкодження отримав Микола Шапаренко. У футболіста розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Зазначають, що для відновлення гравцеві знадобиться як мінімум 6 місяців.

Місцеві вболівальники знову вдалися до бридкого вчинку. Вони завітали на матч з у масках з владіміром путіним, а також вигукували його ім'я. Вони також насмілилися жбурляти пляшки у гравців київського клубу.