Показав непристойний жест: як Бущан відреагував на провокації фанатів Фенербахче – відео моменту

Київське Динамо з поразки стартувало в першому турі групового етапу Ліги Європи. "Біло-сині" поступилися Фенербахче у Стамбулі.

Провокація фанатів Фенербахче

Фенербахче обіграв Динамо з рахунком 2:1. Переможний м’яч турецька команда забила у компенсований час. Єдиним голом серед українців відзначився Віктор Циганков.

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Турецькі вболівальники вкотре відзначилися хамовитою поведінкою. Вони вигукували "владімір путін", ба більше, місцеві фани одягнули маски кривавого диктатора.

На відео потрапив момент, як воротар "біло-синіх" Георгій Бущан, залишаючи поле, відповів на провокації вболівальників, продемонструвавши непристойний жест.

Відео моменту

За таку поведінку Георгію може загрожувати покарання від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Вболівальники турецького клубу навіть кидали пляшки у футболістів Динамо.

Нагадаємо, що голкіпер киян травмував коліно. За інформацією лікарів, це може бути травму меніска. Йому знадобиться близько 1 місяця на відновлення.

Подібне з вболівальниками Фенербахче вже не вперше