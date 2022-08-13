Неймовірна майстерність від українця

Олександр Зінченко знову з'явився на футбольному полі з перших секунд. Лівий захисник провів 77 хвилин та був активним протягом усього ігрового часу, пише 24 канал.

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Один із лідерів збірної України не лише діяв надійно у захисті, а й активно підключався до атак Арсенала. В одному з розіграшів на початку другого тайму Зінченко продемонстрував свою майстерність.

Олександр опинився під тиском суперника, але не знітився. Українець перекинув м'яч із лівої ноги на праву та віддав п'яткою на хід Граніту Джака.

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На 77-й хвилині Зінченко під шалені овації фанатів лондонського клубу покинув поле. Замість нього на полі з'явився Кіран Тірні.

Нагадаємо, що матч проти Лестера закінчився звитягою "канонірів" із рахунком 4:2.

Це друга поспіль перемога для Зінченка у новій команді та 100-відсотковий показник Арсенала на старті АПЛ дві гри та шість очок. У підсумку – друга позицію у турнірній таблиці, поступаючись лише Манчестер Сіті, у якого краща статистика забитих та пропущених.

Додамо, що український лівий захисник підписав контракт із командою Мікеля Артети до кінця червня 2026 року.

До слова. У наступному матчі Арсенал зіграє на виїзді проти Борнмута. Поєдинок відбудеться 20 серпня о 19:30 за Києвом.