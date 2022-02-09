Бурхлива реакція коментаторів на історичне "золото" Італії у керлінгу: емоційне відео

Збірна Італії сенсаційно здобула золоті медалі у керлінгу в міксті на Олімпіаді-2022. Коментатори трансляції не стримували емоцій радості.

Сенсаційний виступ Італії

Скарбничка Італії поповнилась другим "золотом" Олімпійських ігор у Пекіні. Авторами несподіваної перемоги у керлінгу стали Стефанія Константіні та Амос Мозанер, повідомляє 24 канал.

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Італійська пара не знала смаку поразок у Китаї та стала першою. У фіналі італійці перемогли суперників із Норвегії Крістіну Скасліен та Магнуса Недреготтена, які стали другими – 8:5.

Цей виступ у змішаній парі був дебютним для італійців. Успіх приємно вразив не лише фанатів, а й італійських коментаторів телеканалу "Євроспорт", які додали видовищності цій перемозі.

Вони дуже емоційно відреагували на розв'язку фіналу та тріумфальний кидок італійки Стефанії. Здавалось, що ще трішки і один із коментаторів точно зірве голос.

Відео реакції коментаторів

Бронзові нагороди на свої шиї одягнули спортсмени зі Швеції Альміда Де Вел та Оскар Ерікссон, які у боротьбі за третє місце перемогли британців – 9:3.

Італія вже має у своїй скарбничці 7 нагород Олімпіади-2022: дві золоті, чотири срібні та одну бронзову. Такий показник дозволяє країні посідати 7-ме місце у загальному медальному заліку. "Золото" у керлінгу дозволило збірній випередити ОКР.