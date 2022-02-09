Зіткнення з росіянкою

Вендула Гоп'якова не зуміла уникнути контакту з росіянкою. Чешка під час гонки в 1/8 фіналу сноуборд-кросу виїхала на борд Пауль, після чого впала.

Водночас Сноубордистку з Андорри винесли на ношах після жорсткого падіння на Олімпіаді-2022

Падіння виявилося доволі сильним та болючим – Гоп'якова впала на спину та вдарилася головою.

Їй одразу надали допомогу медики на трасі. Правда через це довелося на деякий час перервати змагання.

Гоп'якова була у свідомості в цей час, але її вирішили доставити до лікарні.

Варто додати, що на Олімпіаді-2018 Гоп'якова теж покинула трасу за допомогою медиків.