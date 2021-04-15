Футболіст Динамо Назарій Русин виступає в оренді у польській Легії. Нападник забив гол у складі дублюючої команди.

Гол за дубль

Польська Легія провела контрольний спаринг проти дублюючого складу, за який виступає Назарій Русин. Туди нападник був переведений через неналежну для футболіста поведінку. Українець відзначився голом у зустрічі.

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Поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2. А нападник Динамо відзначився результативним ударом на 45-й хвилині. Український футболіст відгукнувся на простріл з флангу та забив вже у порожні ворота головної команди Легії. Його гол поставив крапку у зустрічі.

Форвард перейшов на правах оренди з Динамо у польський клуб до кінця цього сезону. Назарій поїхав у Польщу за ігровою практикою, але стосунки між Легією та Русин зі старту не склались.

Тренерський штаб дозволив футболісту підтримувати форму у дублі, щоб бути готовим до повних поєдинків. "Динамівець" заявив, що не хоче грати за другу команду . Русин боїться отримати травму на полях, де грає дубль Легії. Такий вчинок гравця було розцінено як бойкот. Тому українця перевели у дубль . Тепер футболіст змушений задовільнятись лише виступами за Легію-2.

У цьому сезоні Русин відіграв у футболці Легії лише 2 матчі, у яких не відзначився результативними діями.

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