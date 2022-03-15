Чемпіонат хочуть дограти

З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та запровадженням воєнного стану в країні було зупинено всі футбольні заходи. Павелко зізнався, що розраховує на те, що сезон у чемпіонаті України обов'язково буде дограно.

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"Ми віримо у нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжено. Не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами у штабі працюють керівники УПЛ та ПФЛ Євген Дикий та Олександр Каденко. Ми з ними тримаємо зв'язок із усіма клубами", – сказав він.

При цьому очевидно, що в умовах продовження бойових дій від ідеї доведеться відмовитися, тому висновки робитимуться виходячи з оперативної обстановки, запевняє Павелко.

"Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату зі спортивного принципу. Розуміємо, що ситуація може розвиватись по-різному. Остаточне рішення прийматимемо щодо ситуації", – заявив глава УАФ.