Будинок Шумахера виставили на продаж за 59 мільйонів євро: фото

Дружина Міхаеля Шумахера Корінна виставила на продаж сімейний будинок. Будинок, який розташований у швейцарському Глані, продають за майже 60 мільйонів євро.

Кошти можуть піти на догляд за Шумахером

Особняк Шумахера площею понад 20 тисяч квадратних метрів оцінюють у 58,7 мільйона євро.

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За версією британського таблоїда The Mirror, кошти від продажу можуть піти на догляд за семиразовим чемпіоном Формули-1 Міхаелем Шумахером.

Передбачається, що на медичні послуги, яких потребує Міхаель після нещасного випадку, йде 56 тисяч євро в тиждень. Це приблизно 3 мільйони євро в рік.



Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com



Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com



Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com



Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com

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