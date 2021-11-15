Буде дуже складна гра, – Петраков про матч з Боснією та Герцеговиною

Наставник збірної України Олександр Петраков провів пресконференцію перед матчем з Боснією та Герцеговиною. Команди зустрінуться 16-го листопада в рамках відбору на чемпіонат світу-2022.

Петраков: Ці хлопці захочуть себе показати

Петраков відмовився коментувати поразку Боснії та Герцеговини у матчі проти Фінляндії. Разом з тим, тренер нашої команди не залишив без уваги те, що наставник боснійців Івайло Петев може перевірити найближчий резерв у грі з нашою командою.

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Те, що вийдуть напівмолоді хлопці – буде ще важче грати. Ці хлопці захочуть себе показати, щоб хтось їх побачив і кудись запросив. Буде дуже складна гра,

– заявив Петраков.

Наставник "синьо-жовтих" повідомив, що команда готується до гри у повному складі. Всі футболісти здали негативні тести на COVID-19.

Петраков запевнив, що під час матчу не буде стежити за паралельним поєдинком, в якому Фінляндія прийматиме Францію. Від цієї гри будуть залежати шанси України вийти на ЧС-2022.

Тренера запитали, чи знайшов він рецепт, як виправити нереалізацію моментів. Зокрема, Петракову нагадали прикру нічию проти Болгарії. Тренер відповів, що це потрібно вирішувати на клубному рівні.

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