"Будь як Сергійович – їб*ш росіян": тренер Десни захищає Україну від окупантів

Спортивний світ допомагає українській армії не лише фінансово, а й фізично. Наставник юнацької команди чернігівської Десни Олександр Зуб долучився до захисту рідної країни.

Замість тренерських настанов став на захист рідного міста

Чернігів став одним із епіцентрів війни в Україні. Тому до лав тероборони та української армії доєднуються навіть люди зі спортивного світу.

Варто побачити Російські окупанти обстріляли домашній стадіон Десни у Чернігові

У соцмережах чернігівської Десни запропонували познайомитись із тренером юнацької команди U-19 Олександром Зубом. Наставник взяв до рук зброю, щоб боронити рідний край.

Знайомтесь, це Олександр Сергійович Зуб, тренер Десни U-19. З перших днів війни Олександр Сергійович боронить наше рідне Місто Герой – Чернігів! Будь як Сергійович – їб*ш росіян! Слава Україні!,

– написала пресслужба клубу.

Нагадаємо, що у територіальну оборону вже вступили боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко, також до рук зброю взяли ексфутболісти Михайло Кополовець та Олександр Алієв, колишній тенісист Сергій Стаховський. Легенди футболу Олег Лужний та Володимир Безсонов теж зазначили, що готові захищати рідну домівку.

Відзначимо, від ворога дісталось домашній арені Десни. Російські загарбники пошкодили частину трибуни.

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