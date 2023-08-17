Інститут репутації діє: Бубка через зв'язки з Росією завершує 22-річну роботу в World Athletics

У четвер, 17 серпня, відбудуться вибори керівництва у Світову організацію легкої атлетики (World Athletics). Серед кандидатів на посади немає у списку Сергія Бубки.

Олімпійський чемпіон 1988 року зі стрибків з жердиною, який був віцепрезидентом у World Athletics, залишить свою посаду. Він був членом головної світової організації легкої атлетики протягом останніх 22 років

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Торгівля з Росією вилізла боком

Сергій Бубка не висував свою кандидатуру під час виборів президента федерації, у якій він перебував із 2001 року. Останні 4 роки колишній очільник НОК перебував на посаді старшого віцепрезидента організації.

Джерело зазначає, що рішення Бубки більше не балотуватися на Всесвітньому легкоатлетичному конгресі було прийняте через його ганебну громадянську позицію. За неї він отримав критику на свою адресу в Україні, адже не засудив повномасштабне вторгнення Росії та навіть не зміг вимовити слово війна.

А після цього стало зрозуміло чому. Сергій Бубка виїхав із України та співпрацював із країною-терористкою, укладаючі багатомільйонні угоди з постачання бензину на окуповані росіянами українські території. Про це стало відомо після розслідування BIHUS Info.

Що цікаво, коли обговорювали співпрацю Бубки з росіянами на засіданні Комісії атлетів національного олімпійського комітету, то у потенційного зрадника України знайшлося дуже багато захисників. Що говорить про те, що ще дуже багато чиновників живуть у минулому й не готові відстоювати українські інтереси.

Сам Бубка не давав після цього жодних публічних коментарів. Проте міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що він розмовляв із Сергієм Бубкою, і той готує позов до суду, де збирається захищати свою честь.

Щодо виборів у World Athletics, то на чотири віцепрезидентські посади претендують вісім кандидатів, серед яких кандидатура Бубки відсутня. Зазначається, що президентом Світової організації легкої атлетики на третій термін буде обраний Себастьян Коу, який підтримує Україну та не збирається повертати росіян до міжнародних змагань.

. У Всесвітній раді легкої атлетики також будуть обиратися представники на посади індивідуальних членів ради. На 13 вакантних місць претендують 27 кандидатів, серед яких є українка. Це золота медалістка Олімпіади-2008 – Наталія Добринська, яка стала у Пекіні переможницею семиборства.